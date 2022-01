Was Sie nun beachten müssen : Isolation und Quarantäne: Diese Regeln gelten für Infizierte und Kontaktpersonen

Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen müssen in Isolation und Quarantäne. Welche Regeln gelten, welche Unterschiede es zwischen den beiden Begriffen gibt und was Sie beachten sollten: die wichtigsten Antworten.

Hamburg | Aufgrund der Omikron-Variante werden sich in den kommenden Wochen voraussichtlich sehr viele Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus anstecken. Für Corona-Infizierte und auch deren Kontaktpersonen gelten bestimme Isolations- und Quarantäneregeln, die beim Bund-Länder-Treffen noch einmal überarbeitet worden sind. Was Sie beachten müssen, wo die Unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.