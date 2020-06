Hoher Schaden : Diebe in Düsseldorf stehlen 300 hochpreisige Brautkleider

Im großen Stil brechen Diebe in ein Brautmodengeschäft in Düsseldorf ein und stehlen 300 Kleider.

von dpa

12. Juni 2020, 15:52 Uhr

Düsseldorf | Einbrecher haben in Düsseldorf 300 hochpreisige Brautkleider im Wert von deutlich über 100.000 Euro mitgehen lassen. Der Schaden betrage möglicherweise sogar mehrere 100.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die unbekannten Täter seien zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in den Laden in der Innenstadt eingedrungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben.