Reality-TV-Star knackt Rekord : Diese Frau erreicht als erste 300 Millionen Instagram-Abonnenten

Sie hat es geschafft und als erste Frau die 300 Millionen Follower-Marke auf der Social Media Plattform Instagram geknackt. Welcher US-amerikanische TV-Star könnte das wohl sein?

Los Angeles | Bekannt ist sie aus dem Reality-TV-Format "Keeping up with the Kardashians", wobei sie als jüngstes Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans im Rampenlicht glänzt. Seither hat sie sich außerdem ein eigenes Kosmetiklabel aufgebaut und eine Tochter zur Welt gebracht. Baby Nummer zwei ist zurzeit auf dem Weg. Haben Sie bereits erraten, um wen es hier geht? ...

