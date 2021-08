Komiker in der Kritik : Dieter Hallervorden bezeichnet Gendern als Vergewaltigung der Sprache

Mit drastischen Worten hat sich Dieter Hallervorden gegen das Gendern ausgesprochen. Der Komiker sieht darin eine Vergewaltigung der Sprache. Damit kommt er nicht überall gut an.

Berlin | Der Komiker und Theaterbetreiber Dieter Hallervorden hat seine tiefe Abscheu gegen das Gendern in der deutschen Sprache zum Ausdruck gebracht. "Das Schlosspark Theater wird, so lange ich da ein bisschen mitzumischen habe, sich am Gendern nicht beteiligen", sagte Hallervorden über seine Bühne in Berlin. "Allen Mitarbeitern steht es natürlich frei, das ...

