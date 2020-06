In Nebenfluss der Elbe : Vier Personen an Bord: Segelboot kentert in Ostemündung

Der Ausflug mit der sechs Meter langen Jolle endete anders als geplant. Das Boot kenterte. von dpa

07. Juni 2020, 14:31 Uhr Neuhaus | Seenotretter haben vier Segler aus der Oste, einem Nebenfluss der Elbe, bei Neuhaus (Landkreis Cuxhaven) gerettet. Die Personen sind mit ihrer Jolle im Mündungsgebiet gekentert und ins Wasser gestürzt, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen am Sonntag mitteilte. Starke Windböen Die vier Segler hielten sich im Wasser an der Jolle fest, bis ein Schiff sein Beiboot aussetzte. Von dort konnte die Familie an Bord eines Seenotrettungskreuzers gebracht werden. Niemand wurde verletzt. Nach Aussage des Vaters sei er am Samstagmittag von extrem starken Böen überrascht worden.











