Unfälle : Drei Tote bei Hubschrauberabsturz in Baden-Württemberg

Trümmerteile eines Hubschraubers liegen in einem Wald. Andere hängen in den Bäumen. Im Norden Baden-Württembergs bleibt nach dem Unfall ein entsetzliches Bild. Menschen haben dabei ihr Leben verloren.

Buchen | Bei einem Hubschrauberabsturz im Norden Baden-Württembergs sind drei Menschen ums Leben gekommen. Anfangs war unklar, ob es Vermisste gibt. Am Nachmittag sagte ein Sprecher der Polizei dann: „Wir gehe davon aus, dass in dem Hubschrauber ein Pilot und zwei Passagiere waren.“ Zur Identität der Toten konnten die Ermittler auch am Abend noch keine Anga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.