Geständnis von zwei Männern : Schrecklicher Vorfall in Indien: Dreijährige vergewaltigt und enthauptet

Unter den Festgenommenen ist auch der Begleiter der Mutter des Kindes.

von dpa

01. August 2019, 11:58 Uhr

Neu Delhi | In Indien ist ein dreijähriges Mädchen auf einem Bahnhof entführt und anschließend vergewaltigt und enthauptet worden. Die Polizei im östlichen Bundesstaat Jharkhand nahm drei verdächtige Männer fest, darunter auch den Begleiter der Mutter des Kindes, wie ein Sprecher der Bahnpolizei am Donnerstag sagte.



Mann trägt schlafendes Kind davon

Das Mädchen hatte den Angaben zufolge mit seiner Mutter und deren Begleiter am vergangenen Freitag an der Bahnstation Tatanagar in der Stadt Jamshedpur geschlafen, als es plötzlich verschwand. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras war demnach zu sehen, wie ein Mann ein schlafendes Kind in seinen Armen wegträgt. Das Material habe der Polizei dabei geholfen, mehrere Verdächtige zu identifizieren, sagte Ehtesham Waquarib von der Bahnpolizei. (Weiterlesen: Nach Mob-Angriff – Inder stirbt, weil Polizei sich erst um Kuh kümmert)

Geständige führen Polizei zu Leichnam

Zwei Männer hätten gestanden, das Mädchen vergewaltigt, gewürgt und enthauptet zu haben, so Waquarib. Demnach führten die beiden die Beamten zur zerstückelten Leiche des Mädchens, die sich in einer Tasche an einem abgelegenen Ort etwa vier Kilometer von der Bahnstation entfernt befand. Von der Polizei eingesetzte Spürhunde konnten den Kopf des Mädchens bisher nicht finden.

Sexuelle Gewalt in Indien ein Problem

In Indien hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder gegeben, die auch international Bestürzung auslösten. Im Sommer 2018 wurde bekannt, dass mehrere Männer eine Elfjährige über Monate mit Beruhigungsmitteln gefügig gemacht und anschließend vergewaltigt hatten. In einem indischen Kinderheim sollen zudem 34 minderjährige Mädchen sexuellen Übergriffen ausgesetzt gewesen sein.

2012 war eine Studentin in einem Bus in Neu Delhi während der Fahrt von mehreren Männern vergewaltigt und so schwer verletzt worden, dass sie starb. Dieser Fall hatte in dem Land zu großer Empörung und schärferen Gesetzen geführt.