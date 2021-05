Keine Quittung : Dreiste Masche? Hausarzt verlangte 25 Euro pro Corona-Impfung

Ein Arzt hat offenbar Patienten zur Kasse gebeten, wenn diese ohne Priorisierung eine Impfung erhalten haben.

Hattingen | In Zeiten der Corona-Pandemie versuchen täglich Menschen an Impftermine zu kommen. Ein Arzt in Hattingen (Nordrhein-Westfalen) hatte zu der Zeit, als die Impfpriorisierung noch galt, Rest-Impfstoffe an nicht priorisierte Menschen verimpft. Für diese Impfungen kassierte der Arzt 25 Euro pro Patient. "Inzwischen ist Astrazeneca ja für alle freigegeben, ...

