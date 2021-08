Grünes Gewölbe : Dresdner Juwelendiebstahl: Verdächtiger festgenommen

Sie schlugen mit einer Axt Löcher in eine Vitrine und raubten Schmuckstücke von kaum schätzbaren Wert. Jetzt wurde ein weiterer Verdächtiger gefasst.

Dresden | Im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden im November 2019 hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen gefasst. Der 23-Jährige wurde am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in Berlin-Treptow unter dem Verdacht des schweren Bandendiebstahl und der Brandstiftung festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dres...

