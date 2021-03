Nach Aldi und Lidl : Verkaufsstart verschoben: Wann gibt es Selbsttests bei Rossmann und dm?

Corona-Selbsttests soll es ab dieser Woche in den Drogeriemärkten dm und Rossmann geben – wenn alles nach Plan läuft.

Burgwedel/Karlsruhe | Sofern die Lieferungen wie geplant kämen, "können wir den Corona-Schnelltest voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten", teilte Rossmann am Montag mit. Von dm hieß es ebenfalls, man gehe davon aus, im Laufe dieser Woche starten zu können. Ursprünglich hatte beide Ketten den Verkaufsbeginn am Dienstag (9. März) in Aussic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.