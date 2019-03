Düsseldorf : Aufmerksamer Imbissmitarbeiter rettet Stammkunden das Leben

Ein Mann hatte in einem Düsseldorfer Imbiss Essen zum Abholen bestellt, doch er war nicht erschienen.

11. März 2019, 11:52 Uhr

Düsseldorf | Ein aufmerksamer Imbissmitarbeiter hat in Düsseldorf einem Stammkunden womöglich das Leben gerettet. Weil der zuverlässige Kunde erstmals sein vorbestelltes Essen nicht abholte, witterte der Angestellte Unheil und alarmierte die Polizei, wie ein Sprecher am Montag berichtete.

Die Beamten erschienen kurz darauf an der Wohnung des 54-Jährigen und forderten mangels Lebenszeichen Notarzt und Feuerwehr an. Die Rettungskräfte öffneten die Tür und fanden den Mann am Samstag tatsächlich bewusstlos und in akuter Lebensgefahr in seiner Wohnung liegend. Der 54-Jährige kam ins Krankenhaus. Ohne den 30 Jahre alten Imbissmitarbeiter wäre er wohl gestorben, hieß es.