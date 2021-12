Weißer Ring zieht Bilanz : Effekt von Lockdowns bestätigt: Gewalt in Familien nimmt zu

Die Opferschutzorganisation zieht Bilanz, keine positive. Immer öfter kommt es zu Gewalt in Partnerschaften und in der Familie. Das hat auch mit der Pandemie und den Lockdowns zu tun – diese Vermutung wurde bestätigt.

Mainz | Gewalt in Partnerschaften und Familien ist während der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Weißen Rings deutlich gestiegen. „Bei häuslicher Gewalt haben wir 2020 ein Plus von etwa zehn Prozent zu verzeichnen, seit 2018 sogar um 20 Prozent. Und wir werden wohl in diesem Jahr das Niveau von 2020 wieder erreichen“, sagte der Bundesvorsitzende des Weiße...

