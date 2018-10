Die Höhle der Löwen 2018 : Effizienter Gassi gehen: Goleygo, die Leine aus der Vox-Show

Zeitverschwendung beim Gassi-Gehen – ein Missstand, mit dem die Goleygo-Leine aus "Die Höhle der Löwen" Schluss macht.

von Kim Patrick von Harling

02. Oktober 2018, 15:00 Uhr

Berlin | In der fünften Ausgabe der Vox-Gründershow kommen die Löwen an die Leine. Mit einem Magnetverschluss soll das Goleygo-System das An- und Ableinen von Hunden revolutionieren. Braucht man das als Herrchen von heute? Wir haben es getestet. Hier lesen Sie unseren Prüfbericht und eine Vorschau auf alle Pitches der kommenden Ausgabe von "Die Höhle der Löwen" (Dienstag, 2. Oktober 2018, 20.15 Uhr).

Effizienter Gassi gehen: Was ist die Goleygo-Leine?

Zuallererst: Dem Hund ist es ziemlich egal, an welcher Leine er läuft. Wobei eine Flexi-Leine zahlreiche Vorteile hat: Der Hundehalter entscheidet, wie kurz beziehungsweise wie lang der Hund geführt wird. „Goleygo“ ist keine Flexi-Leine. Innovativ ist indes der Verschluss zwischen Halsband und Leine. Das Magnet-Rast-Verschlusssystem ersetzt den üblichen Karabinerhaken und soll ein schnelles und sicheres Anleinen ermöglichen. Zugegeben, schnell ist das Anleinen auf jeden Fall. Allerdings stellt dies nun wahrlich keine Revolution dar, ein Karabinerhaken ist genauso sicher und beansprucht beim Anleinen auch keine Ewigkeit. Das Ableinen folgt demselben Prinzip, auch hier ist der zeitliche Vorteil (wir reden hier von wenigen Sekunden) geringfügig. So oder so, die Idee ist definitiv innovativ, der Vorteil für Hundebesitzer ist jedoch kaum messbar. (Aus der Sexklamotte in Politik und Unternehmertum: Vox-Löwin Dagmar Wöhrl im Interview)





Die weiteren Pitches der fünften Folge der „Höhle der Löwen“ stellt Vox in einer Pressemitteilung vor, die wir hier wiedergeben:

Chia-Bowl

Annemarie Heyl hat den „Löwen” 2016 „Kale&Me“ (kaltgepresste Obst- und Gemüsesäfte) präsentiert. Ihr Unternehmen hat mittlerweile 25 Mitarbeiter. Einer davon ist Brando Valencia, der nun sein eigenes Unternehmen „Chia-Bowl” auf den Weg bringen möchte. Die Gründer von „Kale&Me” hat er überzeugt, und sie gründeten ein Joint Venture. Jetzt will der Hamburger, der drei Jahre in Sydney lebte, auch die „Löwen” begeistern. Als Vegetarier steht er immer vor dem Problem, ein anständiges Gericht im Supermarkt zu finden, das man einfach löffeln kann. Es soll lange sättigen, ohne Zuckerzusatz sein und keine Konservierungsstoffe enthalten. Seine „Chia-Bowls” erfüllen all diese Kriterien. Die Chia-Samen quellen in den kaltgepressten Säften auf, anschließend wird der Chia-Pudding mit Gewürzen wie Kurkuma, Vanille, Zimt oder auch Minze abgerundet. Ziel ist es, das Produkt in alle Supermärkte Deutschlands zu bringen. Dafür benötigt Brando Valencia 150.000 Euro und bietet zehn Prozent der Firmenanteile an dem Joint Venture.

Flippo Kids

Der IT-Berater und Designer Alexander Haunhorst (32) hat einen besonderen Ideen- und Namensgeber: seinen Neffen. Alles begann als Phillip, genannt Flippo, auf die Welt kam. Alexander wollte für ihn ein Möbelstück entwickeln, das ihn von der Geburt bis zur Einschulung begleiten kann. So entstand „Flippo Kids”, der gleich vier Funktionen vereint: ein Hochstuhl mit verstellbarer Rückenlehne und Tischplatte, ein Kinderstuhl, ein Lernturm und eine Sitzbank, die vielseitig einsetzbar ist und bis zu 200 Kilogramm hält – ein mitwachsendes Kindermöbel mit Stecksystem. Werkzeuge, Schrauben oder Leim benötigt man bei „Flippo Kids” nicht. Bislang hat Alexander Haunhorst 50 Vorbestellungen über seinen Webshop generiert. Um seinen Vertrieb für die Kindermöbel auszubauen, benötigt der Kölner eine Finanzspritze von 50.000 Euro. Im Gegenzug bietet er zehn Prozent seiner Firmenanteile an. (Mehr DHDL-Tests: Ersetzen die „Smart Sleep“-Ampullen tatsächlich eine ausgedehnte Nachtruhe?)

Finanzguru

Eine Million Euro für 10 Prozent der Firmenanteile, so lautet der Deal-Vorschlag von Alexander Michel (29) und Benjamin Michel (29). Die Zwillinge stellen den fünf Investoren ihren Finanzassistenten „Finanzguru” vor. „Für möglichst viele Menschen wollen wir Finanzen magisch einfach machen”, so Benjamin Michel. Die App ist mit dem Bankkonto des Nutzers verknüpft und erstellt automatisch eine Übersicht über alle regelmäßigen Verträge, die das Konto z.B. über Lastschriftverfahren belasten. Mit nur wenigen Klicks lassen sich über die App diese Verträge (z.B. Zeitschriften-Abos, Fitnessstudio, Bahncard) kündigen oder verändern. „Finanzguru” hilft aber nicht nur bei der Kontoverwaltung, sondern errechnet auch Einsparpotenziale. Diese werden dem Nutzer direkt vorgeschlagen und können über die App gebucht bzw. abgewickelt werden. Geplant sind Preisvergleiche im Bereich Stromtarife, Versicherungsprodukte, Kredite und Telekommunikation. Wechselt der Kunde den Anbieter, erhält „Finanzguru” eine Provision. Alle Daten werden in bankzertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert. Die Deutsche Bank ist von dem Produkt überzeugt und hat bereits vor einem Jahr eine Million Euro investiert.

Diamant Blading

„Ich möchte mit einem Diamanten die Beauty-Welt revolutionieren!”, sagt Brigitte Steinmeyer (55). „Seit 1990 ist Permanent Make-up mein Leben, meine Passion, meine Liebe. Seitdem arbeite ich selbständig in dem Business und habe rund 22.000 Kunden mit Permanent Make-up verschönert.” Nur die Augenbrauen stellten ein Problem dar, denn die sahen immer künstlich aus. Sie hat lange geforscht und probiert und stellt den Löwen nun ihre Lösung vor: „Diamant Blading”. Dank eines geschliffenen Diamanten im Handstück des Bladers können feinste Härchen pigmentiert werden, so sollen die Augenbrauen natürlich wirken. Das selbst entwickelte Equipment verkauft die gelernte Friseurin und Kosmetikerin nur an Fachpersonal und das nur nach einer Schulung. Seit 2014 ist Brigitte Steinmeyer mit „Diamant Blading” auf dem Markt, nun möchte sie mit einem Investment von 100.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile das System zur weltweit bekannten Marke machen.

Außerdem in der "Höhle der Löwen": Ein Wiedersehen gibt es mit den Gründern von Ankerkraut (Staffel 3, Deal mit Frank Thelen) und von Grace Flowerbox (Staffel 4, Deal mit Dagmar Wöhrl).

Alle Senderinformationen zur "Höhle der Löwen 2018" unter Vox.de