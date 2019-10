"Greta Grotesk" : Eigene Schriftart aus dem berühmten Plakat von Greta Thunberg entwickelt

Schreiben wie Greta Thunberg? Eine Agentur macht es möglich. Und das sogar kostenlos.

von vim

15. Oktober 2019, 20:31 Uhr

New York | Will man die Wichtigkeit einer Sache unterstreichen, bedient man sich gerne an Großbuchstaben. Und weil der Kampf gegen den Klimawandel an Brisanz nur schwer zu überbieten ist, besteht die dazugehörige Schrift natürlich nur aus Großbuchstaben: Eine New Yorker Agentur hat aus dem berühmten Plakat von Greta Thunberg eine eigene Schriftart entwickelt.

Die Schrift für den Protest

Die neue Typografie nennt sich "Greta Grotesk" und ist kostenlos zum Download verfügbar. Angelehnt ist sie an das berühmte Plakat, mit dem die schwedische Klimaaktivistin seit dem 20. August 2018 protestiert. "Skolstrejk för klimatet" (Schulstreik fürs Klima) steht darauf in Thunbergs Handschrift. Aus diesen 14 Buchstaben entwickelte die Agentur eine ganze Schrift – wenn auch das im Original vorhandene Ö fehlt.

Das sei nicht wichtig, so Tal Shab, Mitbegründer der Agentur, in einem Interview. "Es fühlt sich an, als wäre das alles, was man braucht, um eine Botschaft über den Klimawandel zu vermitteln", so der Designer. Und um genau diese Botschaft gehe es ihnen.

Greta Thunberg hat sich bisher nicht zu ihrer eigenen Schrift geäußert.