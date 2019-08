Sanitäter-Großaufgebot : Eine Person bewusstlos: Blitzeinschlag verletzt 15 Fußballer

Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt.

von dpa

09. August 2019, 23:13 Uhr

Rosenfeld | Bei einem Blitzeinschlag in Rosenfeld-Heiligenzimmern sind 15 Fußballer verletzt worden. Der Blitz schlug während des Trainings am Freitagabend in der Nähe des Sportplatzes ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Dadurch erlitten die Spieler alle leichte Verletzungen. Eine Person war kurzzeitig bewusstlos. Ein Großaufgebot an Sanitätern kam zu dem Sportplatz in Baden-Württemberg und brachte die Fußballer vorsorglich ins Krankenhaus. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.