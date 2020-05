Ab 8. Juni : Eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kita-Kinder in NRW

In NRW startet wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder.

von dpa

20. Mai 2020, 11:40 Uhr

Düsseldorf | Ab dem 8. Juni startet in Nordrhein-Westfalen wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern. Das hat die Landesregierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf beschlossen.

Mehr Informationen in Kürze.