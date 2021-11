Extremer Job, extreme Bedingungen : „Unter Wasser sind wir allein“: Wenn Polizisten nach Toten tauchen

Marie Kuhlmann ist Polizeitaucherin. Am Grund von Hamburgs Gewässern suchen sie und ihre Kollegen nach Beweismitteln, Waffen, Tresoren oder Leichen.

Hamburg | Neben einem Spielplatz in einem Hamburger Park liegt ruhig und unauffällig der Ziegelteich. Er hat einen Umfang von ungefähr 500 Metern und ist an diesem Tag im September umringt von herbstlich-leuchtenden Bäumen. Es ist 10.00 Uhr morgens an einem Montag und Marie Kuhlmann steht vor der schmalen Holzbrücke, die über den Teich führt. Sie spricht in ein...

