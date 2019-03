Rhein-Main-Gebiet : Elf Festnahmen bei Anti-Terror-Razzia: Salafisten sollen Anschlag geplant haben

Rund 200 Polizisten waren am Freitag an einer Anti-Terror-Razzia im Rhein-Main-Gebiet beteiligt.

von dpa

22. März 2019, 16:35 Uhr

Frankfurt | Mutmaßliche Salafisten aus dem Rhein-Main-Gebiet sollen einen Anschlag mit einem Fahrzeug und Schusswaffen vorbereitet haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag nach einer Anti-Terror-Razzia mit. Ziel eines islamistisch motivierten Anschlags sei es gewesen "so viele "Ungläubige" wie möglich zu töten". Als Hauptverdächtige gelten zwei 31 Jahre alte Brüder aus Wiesbaden und ein 21-Jähriger aus Offenbach.

200 Polizisten beteiligt

Insgesamt wurden elf Menschen festgenommen, ermittelt wird gegen zehn Verdächtige. An den Durchsuchungen und Festnahmen in Hessen und Rheinland-Pfalz waren am Freitag rund 200 Polizisten beteiligt, darunter Spezialkräfte.