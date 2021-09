Polizeieinsätze : Vater vergisst Teenager-Tochter auf Rastplatz – Säuglinge ausgesetzt

Ein Vater hat seine Tochter auf einer Autobahnraststätte bei Hannover zurückgelassen. Während dieser Polizeieinsatz glücklich ausging, wurden zwei Säuglinge in Baden-Württemberg absichtlich ausgesetzt.

Hannover/Schwäbisch Hall/Gammertingen | Es ist der Klassiker beim schnellen Stopp an der Autobahn: Eine Familie hat am Dienstag ihre Tochter auf einer Raststätte an der A2 bei Hannover vergessen und die Fahrt ohne sie fortgesetzt. Die Polizei, die anschließend wegen einer "hilflosen Person" zur Raststätte "Varrelheide" gerufen worden war, konnte der 16-Jährigen zur einer "Familienzusammenfü...

