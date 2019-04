Bisse in Arme und Gesicht : Entlaufener Schäferhund geht auf zehnjähriges Mädchen los – Kind schwer verletzt

Ein Schäferhund hat einem Mädchen (10) schwere Bisswunden zugefügt. Das Tier war dem 84-jährigen Besitzer entlaufen.

von dpa

07. April 2019, 14:35 Uhr

Helbra | Ein 10 Jahre altes Mädchen ist in Helbra (Kreis Mansfeld-Südharz) von einem entlaufenen Schäferhund angegriffen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen biss das Tier das Mädchen am Samstagnachmittag in die Arme und auch ins Gesicht, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Das Mädchen war allein im Ort unterwegs. Erst als ein Mann hinzukam und nach dem Schäferhund trat, ließ das Tier von der Zehnjährigen ab.

Zwischenfall auch in Krefeld

Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, so die Polizeisprecherin. Es werde geprüft, ob gegen den 84 Jahre alten Besitzer des Schäferhundes wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt werde. Das Tier war vor der Beißattacke von einem Grundstück ganz in der Nähe ausgebüxt.

Auch in Krefeld griff ein entlaufener Schäferhund am Wochenende Kinder an. Fünf Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sowie eine Frau wurden leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.