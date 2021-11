Drei junge Erwachsene tot : Nach zwei tödlichen Autounfällen: Schleswig-Holsteiner unter Schock

Zwei junge Frauen und ein junger Mann sind am Wochenende in Schleswig-Holstein bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Die Trauer ist groß.

Schleswig | Zwei tödliche Unfälle mit jungen Erwachsenen in den Autos erschüttern den Norden. Im Kreis Schleswig-Flensburg lenkte am Wochenende ein 18-Jähriger einen mit sechs jungen Leuten besetzten Golf über eine Kreuzung, übersah einen Audi-Fahrer, der Vorfahrt hatte und in die rechte Seite des VW krachte. Die 17-jährige Beifahrerin sowie die 21-jährige Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.