Erdbeben auf indonesischer Ferieninsel Lombok : Helfer kämpfen noch um Dutzende Wanderer auf Vulkan

Dramatische Szenen auf Lombok: Noch hängen Dutzende Wanderer auf einem Vulkan fest. Doch es gibt erste Erfolgsmeldungen.

von dpa

30. Juli 2018, 14:24 Uhr

Lombok | Nach dem schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok hängen dort noch mehrere Dutzend ausländische Wanderer in den Bergen fest. Die Behörden hatten am Montag begonnen, die Rettung von bis zu 700 Leuten vorzubereiten, die am Mount Rinjani im Inselinneren unterwegs waren. Darunter waren nach offiziellen Angaben zahlreiche Ausländer, etwa aus Frankreich und den Niederlanden - ob auch Deutsche dazu gehören, war am Montag zunächst unklar.

680 Wanderern gelingt sicherer Abstieg

Nach offiziellen Angaben der Behörden waren am Wochenende allerdings auch mindestens 13 Deutsche an dem Berg unterwegs. Mehr als 680 Wanderern gelang es inzwischen, sicher wieder abzusteigen. Vom Auswärtigen Amt gab es zunächst keine Angaben, ob darunter auch die Deutschen waren.

Bei dem Beben, das die Nachbarinsel von Bali am Sonntag erschüttert hatte, kamen mindestens 14 Menschen ums Leben. Darunter ist wenigstens eine Touristin - eine 30 Jahre alte Frau aus Malaysia, die auf einer Wanderung war. Bei den meisten Todesopfern handelt es sich um Einheimische. Insgesamt wurden mehr als 1000 Häuser beschädigt und viele davon komplett zerstört.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Immer wieder kommt es vor, dass dort die Erde bebt und Vulkane ausbrechen.