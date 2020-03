Sicherheitskreise : Erneut Raketenangriff auf irakischen Stützpunkt Tadschi

Erneut wurden Raketen auf den Militärstützpunkt Tadschi gefeuert. Angaben zu Opfern gibt es bisher nicht.

von dpa

14. März 2020, 10:23 Uhr

Bagdad | Der von den USA und Deutschland genutzte irakische Militärstützpunkt Tadschi ist erneut mit Raketen beschossen worden. Das meldete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA am Samstagmorgen unter Berufung auf die Militärführung. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Miliz Kataib Hisbollah unter Verdacht

Bereits am Mittwoch waren Raketen auf Tadschi abgefeuert worden. Dabei wurden zwei US-Soldaten und eine britische Soldatin getötet. Der Verdacht richtet sich gegen die proiranische Miliz Kataib Hisbollah. Die USA griffen als Vergeltung in mehreren Provinzen Positionen der Miliz an. Dabei starben mindestens sechs Menschen.

Die US-Armee und auch die Bundeswehr unterstützen die irakische Armee im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und nutzen Tadschi nördlich der Hauptstadt Bagdad als Stützpunkt. Die einflussreichen proiranischen Milizen und Parteien fordern den Abzug der US-Truppen aus dem Krisenland.