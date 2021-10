Schwer verletzt : Unfall bei der Ernte: 13-Jähriger gerät mit Händen in Maishäcksler

Ein 13-Jähriger ist in Bayern bei der Maisernte mit beiden Händen in eine Arbeitsmaschine geraten und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Moosinning | In Oberbayern ist ein 13-Jährige mit seinen Händen in einen Maishäcksler geraten und dabei schwer verletzt worden. Der Junge sei allein mit der an einem Traktor angebrachten Maschine zur Ernte auf dem elterlichen Hof in Moosinning im Landkreis Erding unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Als der 13-Jährige am Samstag versuchte, eine Blo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.