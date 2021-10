13. Todesopfer : Ersthelfer fünf Jahre nach Anschlag am Breitscheidplatz gestorben

Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ist ein Ersthelfer gestorben. Er hatte bei dem Angriff 2016 eine schwere Kopfverletzung erlitten.

Berlin/Troisdorf | Der 49-Jährige sei am 5. Oktober gestorben und inzwischen an seinem letzten Wohnort in Troisdorf bei Bonn beigesetzt, sagte dessen Ehemann am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der RBB berichtet. Damit sind infolge des Terroranschlags 13 Menschen gestorben. Der Mann war unmittelbar nach dem Anschlag am 19. Dezember 2016 Besuchern de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.