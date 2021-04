In Essener Innenstadt : Zwei Männer überfallen 88-Jährige – am Geburtstag der Seniorin

Zwei Unbekannte haben in der Essener Innenstadt eine Seniorin überfallen und ihr die Tasche entrissen.

Essen | Die Seniorin sei am Freitag mit ihrem Rollator unterwegs gewesen. Dort sei sie von zwei Männern hinterrücks angegriffen worden, schilderte die Polizei am Sonntag. Die 88-Jährige stürzte und verletzte sich. Die Männer entrissen ihr ihre schwarze Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Rentnerin in e...

