1300 Passagiere auf Kreuzfahrtschiff : Evakuierung der "Viking Sky" läuft – zweites Schiff in Seenot

Aufnahmen zeigen, wie das Kreuzfahrtschiff in starkem Wellengang in den gefährlichen Hustadvika-Gewässern trieb.

von dpa und Christopher Chirvi

23. März 2019, 19:55 Uhr

Oslo | Das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" mit 1300 Passagieren an Bord ist während eines Sturms vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff habe Motorprobleme und müsse deshalb evakuiert werden, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal am Samstagnachmittag auf Twitter mit.

Gegen 16.30 Uhr seien die ersten 100 Menschen an Land gebracht worden, erklärte sie im Anschluss. Sie kamen zunächst in die Kommune Fræna, während in den nahe liegenden Städten Molde und Kristiansund nach Schlafmöglichkeiten für sie gesucht wurde. Von Schwerverletzten war nicht die Rede. Vermisst wurde niemand. Ein Tweet soll zeigen, wie Meerwasser von den hohen Wellen über die Decks fließt:

Gegen 19 Uhr meldete die Polizei, dass in der Nähe des Kreuzfahrtschiffes auch ein Frachter in Seenot geraten sei. Das Schiff mit neun Personen an Bord habe ebenfalls Motorprobleme gehabt. Zwei Rettungshubschrauber sollten die Besatzung des Frachters evakuieren.

Einsatz von Rettungsbooten "unmöglich"

Wie der norwegische Rundfunksender NRK berichtet, müssten die Passagiere trotz des starken Windes mit Hubschraubern evakuiert werden, der Einsatz von Rettungsbooten sei aufgrund der Bedingungen und Wellenhöhen von bis zu zehn Metern "unmöglich". Insgesamt seien fünf Hubschrauber im Einsatz, die in der Lage seien, jeweils 10 bis 20 Personen zu transportieren.

In einem Tweet sollen die Beschädigungen auf dem Schiff zu sehen sein:

Die Polizei bat die Bevölkerung an Land darum, Platz für Rettungsfahrzeuge und Evakuierungsbusse zu schaffen. Mehrere Schaulustige würden den den Einsatzkräften den Weg versperren.







Live-Stream der Evakuierung



NRK zeigte Aufnahmen der "Viking Sky" in starkem Wellengang im gefährlichen Küstenabschnitt Hustadvika, in dem es zahlreiche kleine Inseln und Riffe gibt. Der südnorwegische Rettungsdienst erklärte, das Schiff habe wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt und treibe in Richtung Küste. Später sprach der Dienst von acht Leichtverletzten. Auf der Website "marinetraffic.com" wird die aktuelle Position des Schiffs angezeigt.

Es wurde davon ausgegangen, dass einer der beiden Motoren des Schiffs ausgefallen ist. Während mehrere Hubschrauber und Schiffe zur Evakuierung eingesetzt wurden, wurde zugleich versucht, den Motor wieder in Gang zu bringen. Beteiligt waren verschiedene Behörden und Organisationen, darunter das Rote Kreuz. Das Kreuzfahrtschiff lag vor Anker, Schlepper sollten es später in ruhigeres Gewässer bringen.

Ein Augenzeuge an der Küste sagte dem NRK, mittlerweile könne das Schiff langsam wieder hinaus aufs Meer manövrieren. Der Sender berichtet auch mit einem Live-Stream von der Evakuierung.

Der Küstenabschnitt Hustadvika liegt bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gilt als gefährliches Seegebiet, in dem schon häufiger Schiffsunfälle passiert sind. Die 228 Meter lange "Viking Sky" wurde 2017 getauft. Sie ist unter norwegischer Flagge unterwegs und befand sich auf einer Norwegenkreuzfahrt. Zum Unglückszeitpunkt war das Schiff auf dem Weg von Tromsö nach Stavanger.