Vermutlich Gasexplosion : Explosion in Den Haag – Mehrere Menschen verschüttet

In der Stadt des niederländischen Regierungssitzes ist ein Wohnhaus eingestürzt. Grund war vermutlich eine Gasexplosion.

von dpa

27. Januar 2019, 17:40 Uhr

Den Haag | Vermutlich infolge einer Gasexplosion ist ein Wohnhaus in Den Haag am Sonntag eingestürzt. Dies teilte die Feuerwehr in der niederländischen Stadt mit. Vermutlich befänden sich "mehrere Menschen" unter den Trümmern des dreistöckigen Gebäudes, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Zunächst wurden zwei Personen, über deren Zustand nichts mitgeteilt wurde, geborgen. Zahlreiche Rettungsdienste waren im Einsatz. Unter anderem wurde ein großer Kran vor den Überresten des Hauses aufgestellt.