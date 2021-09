Unglück : Explosion in Rohrbach - Obduktion der Toten abgeschlossen

Nach der schweren Explosion in einem Haus im oberbayerischen Rohrbach an der Ilm hat die Rechtsmedizin die beiden Leichen obduziert.

Rohrbach | Die Ergebnisse sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden, sagte Polizeisprecher Karl Höpfl am Samstag in Ingolstadt. Bei den beiden Toten könnte es sich um ein Ehepaar - einen 55-jährigen Mann und eine 54-jährige Frau - handeln, das im Erdgeschoss der vollständig in sich zusammengestürzten Doppelhaushälfte gelebt hatte. Die Hintergründe d...

