Unglück in Oberbayern : Explosion in Wohnhaus: Polizei prüft Zusammenhang mit Autounfall

Nach der schweren Explosion in einem Einfamilienhaus im oberbayerischen Rohrbach an der Ilm prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einem tödlichen Autounfall in der Region.

Rohrbach an der Ilm/Schrobenhausen | Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Halter des Autos in dem Haus, das heute explodiert und in Flammen aufgegangen war, gemeldet. Allerdings verbrannte die Leiche bei dem Unfall am Donnerstagmittag bis zur Unkenntlichkeit, so dass die Ermittler noch nicht wissen, wer genau bei dem Autounfall starb. Zunächst berichtete der "Donaukurier" über die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.