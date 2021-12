Kriminalität : Fahndung nach Eltern des mutmaßlichen Schützen von Michigan

Wenn ein Schüler in einer US-Schule um sich schießt, kommt es fast nie zu einer Anklage gegen die Eltern. In diesem Fall sollen die Eltern laut Staatsanwaltschaft aber grob fahrlässig gehandelt haben.

Washington | Nach den tödlichen Schüssen in einer Schule im US-Bundesstaat Michigan fahndet die Polizei nach den Eltern des mutmaßlichen 15-jährigen Täters. James und Jennifer C. wird Totschlag in jeweils vier Fällen vorgeworfen, erklärte Staatsanwältin Karen McDonald. Wer Informationen über den Aufenthaltsort von James und Jennifer C. habe, solle sofort den No...

