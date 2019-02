Rechnung von 130 Euro : Fahrer von Luxus-Sportwagen hat kein Geld für Benzin

Der Mann ging nach dem Tanken stiften. Als die Polizisten ihn erwischten, machten sie weitere Entdeckungen.

von dpa

17. Februar 2019, 11:49 Uhr

Berg | Rund 250.000 Euro ist sein italienischer Sportwagen wert – eine Tankrechnung über 130 Euro wollte der 65-jährige Ferrari-Fahrer in Bayern aber nicht bezahlen. In der Nacht zum Sonntag tankte er an einer Rastanlage nahe Berg in Oberfranken sein Auto auf und brauste davon, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Beamten positionierten sich mit mehreren Streifen entlang der Autobahn 9 und hielten Ausschau nach dem "sündhaft teuren Fahrzeug". Nahe Bayreuth zogen Polizisten den 65-Jährigen dann aus dem Verkehr.

Bei der Kontrolle stellte sich nach Angaben der Ermittler heraus, dass der rote Sportwagen nicht versichert war und gegen den Fahrer Haftbefehl bestand. Den Mann aus Winnenden in Baden-Württemberg nahmen die Polizisten mit auf die Wache – gesucht wurde er, weil er die Strafe für eine nicht gezahlte Ordnungswidrigkeit in Höhe von zehn Euro nicht bezahlt hatte.

Sportwagen wird abgeschleppt

Auf dem Revier stellte sich heraus, dass der Ferrari-Fahrer die zehn Euro nicht bezahlen konnte. Der 65-Jährige rief eine Bekannte in Niedersachsen an, die auf einer Polizeiwache in Rinteln den Betrag beglich. Der Sportwagen wurde abgeschleppt. Der Mann muss sich nun wegen Betrugs und Fahrens ohne Versicherungsschutz verantworten.