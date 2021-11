Aschersleben : Fall Josefine - Tatverdächtiger aus Umfeld

Seit Tagen galt die 14-jährige Josefine aus Aschersleben als vermisst - dann bestätigt sich die schlimmste Vermutung: Sie ist tot. Nun gibt es einen dringenden Tatverdacht und einen Haftbefehl.

Aschersleben | Im Fall der getöteten 14-jährigen Josefine will die Staatsanwaltschaft in Magdeburg keine weiteren Angaben machen. Das Jugendstrafverfahren sei nicht öffentlich, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Zu diesem Verfahren gehörten auch die Ermittlungen und nicht nur ein möglicher Prozess. Die hohen gesetzlichen Anforderungen des Ju...

