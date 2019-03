Ermittlungen der Mordkommission : Fall Rebecca: Verdächtiger freigelassen – Polizei vermutet Tötungsdelikt

Die junge Berlinerin ist womöglich getötet worden, mutmaßt die Polizei. Ein Verdächtiger kam am Freitag frei.

von dpa

01. März 2019, 17:53 Uhr

Berlin | Hier ist die Großstadt gefühlt ganz weit weg: Die Einfamilienhäuser am südlichen Rand von Berlin wirken wie ausgestorben, das Viertel ist weitgehend menschenleer. Ausgerechnet hier suchen Kriminaltechniker der Polizei am Freitag nach Spuren eines möglichen Verbrechens an der seit mehr als zehn Tagen vermissten Berliner Schülerin Rebecca (15).

Akribisch untersuchen die Experten des Landeskriminalamtes (LKA) das kleine, etwas in die Jahre gekommene Haus mit der weißen Klinkerfassade, in dem sich die Jugendliche vor ihrem Verschwinden aufgehalten hatte. Doppelter Schlag für die Angehörigen: Der Ort, den die Polizei für einen möglichen Tatort hält, ist das Zuhause der Familie einer Schwester Rebeccas. Es gehe darum, alles zu durchsuchen und möglicherweise vorhandene Spuren zu sichern, sagte ein Polizeisprecher.

Unter Tatverdacht steht nach unbestätigten Medienberichten eine Person aus Rebeccas persönlichem Umfeld. Die Polizei selbst macht auch einen Tag nach der Festnahme dazu keine näheren Angaben, nennt nicht einmal das Geschlecht der gefassten Person. Behörden wollen mit diesem Vorgehen in solchen Fällen Vorverurteilungen verhindern und ihre Ermittlungen nicht gefährden. Diese dauerten an, ebenso wie die Vernehmung des Verdächtigen, hieß es bei der Polizei lediglich.

Mehrere Stunden ist das Team von Kriminaltechnikern in weißen Schutzanzügen in dem Haus im Stadtteil Britz und rundherum zugange. Die Rollläden sind währenddessen weitestgehend heruntergelassen. Die Experten machen unter anderem Fotos: in der Einfahrt, vor der Garage und im Garten bei einer Deko-Statue.

Keine Beweise: Verdächtiger seit Freitag frei

Die Aktion legt den Schluss nahe, dass die Ermittler noch – weitere? – handfeste Beweise brauchen, um einen dringenden Tatverdacht zu begründen. Am Freitagabend teilte die Polizei mit, dass der Schwager des Mädchens mangels dringenden Tatverdachts freigelassen wurde.

Was die Ermittler bisher gegen den Beschuldigten in der Hand haben und ob es eine Spur zu der 15-Jährigen selbst gibt, sagt die Polizei nicht. Möglicherweise spielt ein Kleidungsstück eine Rolle, das Beamte nach Medienberichten am Mittwoch etwa anderthalb Kilometer entfernt vom Haus der Schwester fanden.



Als der Einsatz am Wohnhaus am Nachmittag beendet ist, tragen die Mitarbeiter große braune Tüten in ihren Transporter. Der Inhalt: unklar. Es sei völlig offen, wann Ergebnisse des Einsatzes vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin.

Mädchen morgens samt Decke verschwunden

Das Verschwinden von Rebecca am 18. Februar gab ihrer Familie und der Polizei Rätsel auf. Das Mädchen hatte bei ihrer Schwester und deren Familie geschlafen, im Wohnzimmer. Am Morgen, einem Montag, war Rebecca um 7.15 Uhr nicht mehr da – obwohl ihre Schule erst gegen 10 Uhr begann. Mit ihr verschwand auch eine Decke aus dem Haus. Kurz darauf wurde ihr Handy dauerhaft abgeschaltet. Nach einigen Tagen übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen.

Die Polizei setzte Suchhunde ein, wertete Handydaten aus und veröffentlichte Fotos des Mädchens und ihrer zuletzt getragenen Kleidung. Auch ein Polizeihubschrauber überflog den Stadtteil Britz. Mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung gingen ein. Parallel wandte sich die Familie an die Öffentlichkeit. Die Eltern sprachen mit mehreren Medien, eine weitere Schwester Rebeccas bat unter anderem bei Instagram um Hilfe bei der Suche. Seit der Festnahme am Donnerstag ist die Familie aus Neukölln abgetaucht.



Die Polizei zweifelt mittlerweile daran, dass Rebecca noch am Leben ist. Sie vermutet ein Tötungsdelikt. Schon nach der Festnahme am Donnerstag war von einer Suche nach einem lebenden Mädchen nicht die Rede.

Die wenigen Nachbarn, die am Freitag auf der Straße unterwegs sind, zeigen sich betroffen. "Erstmal hofften alle, dass sie nur weggelaufen ist", sagte eine ältere Frau, die einige Häuser neben Rebeccas Angehörigen lebt. "Seitdem sie dort suchen, ist meine Hoffnung ziemlich geschrumpft." Jeder in der Nachbarschaft sei "böse überrascht".