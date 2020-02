Nach Super Bowl : "Idiot": Trump blamiert sich mit Tweet über falschen Bundesstaat

Bei seinem Gratulations-Tweet zum Sieg der Kansas City Chiefs passierte US-Präsident Donald Trump ein peinlicher Fehler.

von dpa

03. Februar 2020, 06:31 Uhr

Durch eine fehlerhafte Gratulation für den neuen Super-Bowl-Champion hat sich Donald Trump Spott im Internet eingehandelt. Nach dem 31:20-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers schrieb der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter über das "fantastische Comeback" des Sieger-Teams und fügte hinzu: "Ihr habt den großartigen Bundesstaat Kansas und, genau genommen, die ganze USA so gut vertreten. Unser Land ist STOLZ AUF EUCH!"

Weiterlesen: Dramatisches Finale: Kansas City Chiefs gewinnen Super-Bowl



Falscher Tweet schnell gelöscht

Die Stadt Kansas City liegt allerdings nicht im US-Bundesstaat Kansas, sondern am westlichen Rand von Missouri an der Grenze zu Kansas. Der Tweet wurde schnell wieder gelöscht, wenige Minuten nach dem Original erschien eine zweite Version, die Kansas City korrekt in Missouri verortete. Die frühere demokratische Senatorin Missouris, Claire McCaskill, veröffentlichte einen Screenshot des ersten Trump-Tweets und bezeichnete den US-Präsidenten als "Idioten".