Abschiebung aus der Türkei : Sie hatte ihre Kinder dabei: Terrorverdächtige am Hamburger Flughafen verhaftet

Eine aus der Türkei abgeschobene Terrorverdächtige ist am Hamburger Flughafen verhaftet worden.

von dpa

16. Januar 2020, 07:25 Uhr

Die Türkei hat eine als "ausländische Terroristenkämpferin" eingestufte Frau nach Deutschland abgeschoben. Eine Maschine mit der Verdächtigen an Bord landete am Mittwochabend auf dem Hamburger Flughafen, wie die Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

In dem aus Istanbul kommenden Flieger saßen nach dpa-Informationen neben der jungen Frau aus Norderstedt auch ihre beiden Söhne im Alter von zwei und vier Jahren. Das Innenministerium in Ankara hatte zuvor via Twitter über die Abschiebung von "ausländischen Terroristenkämpfern" informiert.

Aus syrischem Gefangenenlager geflohen

Ein Vertreter des Ministeriums wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zu Details äußern. Die Hamburger Oberstaatsanwaltschaft bestätigte der "Bild"-Zeitung, dass die Frau gegen 22 Uhr verhaftet worden sei. Bundespolizisten hätten die 29-Jährige direkt aus dem Flieger geholt, berichtete das Blatt. Wie die dpa erfuhr, wird ihr die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Die Frau soll sich mutmaßlich dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Angeblich floh sie aus einem Gefangenenlager in Ain Issa in Syrien.



IS-Terroristen verhaftet

Die Türkei schiebt seit Wochen Menschen mit angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen in ihre Heimatländer ab. Das türkische Militär hatte am 9. Oktober in Nordsyrien nahe der Grenze zur Türkei eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die von der türkischen Regierung als Terrororganisation betrachtet wird. Dabei wurden offiziellen Angaben zufolge auch 287 Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen, darunter Frauen und Kinder. Die YPG hatte zahlreiche IS-Kämpfer und Angehörige in Haft gehalten.