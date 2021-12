Notfälle : Feuer in Umspannanlage: Zehntausende Menschen ohne Strom

In mehreren Kommunen in Nordrhein-Westfalen ging am Freitagabend das Licht aus: kein Strom mehr und in vielen Fällen damit wohl auch keine Heizung. Ein Brand hatte eine Umspannstation lahmgelegt.

Neunkirchen-Seelscheid | Nach einem Feuer mit schweren Schäden in einer Umspannstation haben Zehntausende Menschen im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen rund 24 Stunden lang ohne Strom auskommen müssen. Durch den Brand gingen am Freitagabend bei 41.000 betroffenen Einwohnern und Einwohnerinnen in mehreren Gemeinden die Lichter aus. Der Versorger Westnetz berichtete, d...

