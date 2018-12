Einsatz bei Unterhaching : Feuerwehr bedankt sich mit Video für die "perfekte Rettungsgasse"

Oft verlieren Helfer wertvolle Zeit, weil Autofahrer keine Rettungsgasse bilden.

von Christian Ströhl

04. Dezember 2018, 07:11 Uhr

Unterhaching | Die Feuerwehr Unterhaching wurde am Samstag zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 995 gerufen. Ein Lkw sei umgestürzt, mehrere Pkw beteiligt. Die Einsatzkräfte eilten los, um den Verletzten zu helfen. Auf dem Weg dorthin trauten sie ihren Augen kaum. Autofahrer hatten die "perfekte Rettungsgasse" gebildet.

Vorbildlich hatten sich die Autofahrer eingereiht, die einen links, die anderen rechts. So blieb genügend Platz für die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Unterhaching war von dem Verhalten so beeindruckt, dass sie sich am Sonntag bei den Verkehrsteilnehmern bedankte. "Vielen Dank an Alle, die zu diesem Zeitpunkt auf der Strecke unterwegs waren für die perfekte #Rettungsgasse", schreiben die Wehrleute auf ihrer Facebookseite.

Einsatz schnell beendet

Gute Nachrichten gab es zudem von den Unfallbeteiligten. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr konnte ein eingeklemmter Transporter-Fahrer schnell aus seinem Fahrzeug befreit werden und dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach zwei Stunden sei der Einsatz der 31 Retter beendet gewesen.

dpa-infografik

Das Video der Einsatzfahrt ging derweil im Internet viral, soll heißen: Viele Menschen haben es sich angeschaut und zeigten sich beeindruckt, von den Verkehrsteilnehmern. Die Aufmerksamkeit kann nicht schaden: Wie unsere Redaktion vor einigen Tagen berichtet hat, stehen vier von fünf Helfern bei einem Einsatz im Stau. "Diese Zahlen sind erschreckend. Gerade wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Sekunde“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt unserer Redaktion. Sie appellierte an die Verkehrsteilnehmer, mehr Respekt gegenüber den Notfallhelfern aufzubringen. Im Fall Unterhaching war das zum Glück nicht nötig.