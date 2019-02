Fiat-500-Leasing beim Discounter : Lidl bietet erstmals ein Auto an: Ist das Angebot ein Schnäppchen?

Lidl erweitert sein Angebot – um einen Fiat Cinquecento.

von afp und Christian Ströhl

04. Februar 2019, 18:20 Uhr

Neckarsulm | Gemeinsam mit dem Start-up Vehiculum bietet der Lebensmittelhändler Lidl den Fiat 500 "Cinquecento" ab sofort zum Leasen an, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten.

Wo kann man den Fiat 500 bei Lidl kaufen?

In den Filialen des Discounters wird der Kleinwagen aber nicht zu kaufen sein. Stattdessen können ihn Kunden im Lidl-Onlineshop über lidl-autos.de leasen.Der Preis beginnt bei 89 Euro im Monat. Das Komplettpaket mit Wartung, Winterreifen und einer Vollkasko-Versicherung kostet 165 Euro im Monat. Das Angebot ist auf 1000 Fahrzeuge limitiert und gilt bis zum 30. April. Als Lidl-Leasing-Auto gibt es den Fiat 500 als Schaltwagen mit 69 PS in einer Sonderausstattung. Farbe, Vertragslaufzeit und Laufleistung lassen sich individuell bestimmen. Zulassungs- und Überführungskosten sind nach Angaben der Unternehmen bereits im Preis enthalten.

Auto-Leasing in 15 Minuten?

Nach Angaben von Lidl sollen Kunden mit wenigen Klicks ihr Wunschpaket auswählen können. Das Angebot ermögliche es, "schnell und unkompliziert ein Auto zu leasen", erklärte Michael Nieberl von Lidl Digital. "Mit Lidl in 15 Minuten zum Wunsch-Cinquecento", verspricht Partner Vehiculum in einer Pressemitteilung.

Das Berliner Start-up hat sich auf die Digitalisierung des Leasingmarktes spezialisiert. "Jeder zweite Neuwagen ist heute geleast", erklärte Vehiculum-Gründer Lukas Steinhilber. Mit seiner monatlichen Zahlung sei Leasing in Zeiten von Film- und Musikstreaming-Angeboten zwar "ultramodern, in der Anschaffung aber so kompliziert und unübersichtlich wie vor 20 Jahren".

Ist das Leasing-Angebot auch ein Schnäppchen?

Das Leasing-Angebot von Lidl ist "gut, aber nicht außergewöhnlich gut“, sagt Autoprofessor Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen beim "Handelsblatt". Innovativ sei vor allem das System hinter dem Angebot, das den Abschluss des Leih-Prozesses innerhalb von 15 Minuten erlauben solle. Für Reindl sei das Angebot vor allem ein Experiment und Marketing-Schachzug.

Zu günstig: Peugeot musste Angebot schon einmal stoppen

Innovative Leasing-Angebote können auch nach hinten losgehen. Im Jahr 2017 musste der französische Autobauer PSA ein Leasing-Angebot, das in Kooperation mit dem Internetdienstanbieter "1&1" entstanden war, zurückziehen. Damals gab es einen Peugeot 208 per Leasing für 99 Euro im Monat zum Smartphone-Tarif dazu. Peugeot beendete das Angebot zwei Monate früher und entließ darüber hinaus vier ranghohe Manager.