Nach Krebserkrankung : First Dog und ein „wahrer Freund“: Familie Obama trauert um Hund Bo

2009 zog Bo Obama mit viel Pressewirbel ins Weiße Haus ein. Nun ist der ehemalige First Dog gestorben.

Washington | Die Obamas trauern um ihren Hund Bo. Der Portugiesische Wasserhund sei am Samstag gestorben, teilte Ex-US-Präsident Barack Obama (59) in den sozialen Netzwerken mit – und stellte Fotos dazu. Die Familie habe mit Bo einen "wahren Freund und loyalen Begleiter" verloren. Der Hund habe all den Wirbel ertragen, der mit dem Leben im Weißen Haus einhergegang...

