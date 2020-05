Im Anschluss "fachmännisch" erlegt : Flucht vor der Schlachtbank: Kuh verwüstet in Panik Wohnhaus

Die Flucht in ein Wohnhaus endete dennoch mit dem Tod des Tieres.

von dpa

18. Mai 2020, 17:16 Uhr

Bernkastel-Kues | Eine Kuh ist in Rheinland-Pfalz vom Gelände einer Schlachterei in einen benachbarten Garten geflüchtet und hat Teile eines Wohnhauses verwüstet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchbrach die Kuh an dem Haus im Moselstädtchen Bernkastel-Kues vermutlich in Panik die geschlossene Terrassentür und verwüstete mehrere Zimmer im Erdgeschoss. Die Kuh hatte sich beim Entladen auf dem Schlachtereigelände befreien können, wie es hieß.



"Fachmännisch erlegt"

Glücklich für die Kuh ging die Flucht nicht aus: Das Tier wurde der Polizei zufolge auf einer Weide am Ortsausgang gefunden. Sie sei dort von dem Schlachter, der auch Inhaber eines Jagdscheins sei, "fachmännisch erlegt" worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Hausbewohner blieben unverletzt - sie hatten sich ins Obergeschoss des Hauses vor der Kuh in Sicherheit gebracht und kamen mit dem Schrecken davon, wie die Polizei berichtete.