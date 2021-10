In Russland : Flugzeug mit Fallschirmspringern stürzt ab: Es gibt Tote und Verletzte

Direkt nach dem Start ist am Sonntag in Russland ein Flugzeug aus etwa 70 Metern Höhe abgestürzt. Es waren mehr als 20 Menschen an Bord, davon sind mindestens 16 ums Leben gekommen – einige überlebten schwer verletzt.

Menselinsk | An Bord waren Fallschirmspringer eines regionalen Aeroclubs. Sechs Menschen sollen den Absturz des leichten zweimotorigen Transportflugzeugs des Typs L-410 nahe einem Flugplatz der Stadt Menselinsk überlebt haben – mit schweren Verletzungen. Zunächst war von sieben Verletzten die Rede gewesen. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums star...

