Ermittler vermuten Raubmord : Deutscher Forscher Bernard von Bredow und seine Tochter in Paraguay getötet

Der deutsche Archäologe Bernard von Bredow und seine Tochter sind in ihrem Haus in Paraguay brutal ermordet worden, wie mehrere Medien berichten. Der 62-Jährige und seine Tochter sollen offenbar gefoltert worden sein.

Areguá | Bernard von Bredow und seine Tochter sind in ihrem Haus in Areguá in Paraguay anscheinend brutal ermordet worden. Unter anderem berichtete die "Bild"-Zeitung über den Fall. Der 62-Jährige und seine 15-jährige Tochter seien am 22. Oktober tot aufgefunden worden. Spuren lassen Folter erahnen Laut Berichten der lokalen Zeitung "Ultima Hora" gebe es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.