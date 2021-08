Mord nahe Nantes : Frankreich: Kathedralen-Brandstifter soll Priester getötet haben

Ein katholischer Priester ist in Frankreich ermordet worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um den Mann handeln, der im vergangenen Jahr einen Brand in der Kathedrale von Nantes gelegt hatte.

Nantes | In der Nähe der westfranzösischen Stadt Nantes ist ein katholischer Priester in einer kleinen Gemeinde getötet aufgefunden worden. Innenminister Gérald Darmanin sicherte den Katholiken im Land "nach dem dramatischen Mord" am Montag seine Unterstützung zu und wollte sich zum Ort des Verbrechens begeben, teilte er auf Twitter mit. Später bestätigte e...

