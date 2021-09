Tödliches Bahnunglück : Frau will Hund von Schienen retten – und wird von Zug erfasst

Beim Versuch, ihren Hund zu retten, ist eine Frau am Dienstagabend von einem Zug erfasst und getötet worden.

Bunde | Das tragische Unglück ereignete sich gegen 18.34 Uhr an dem unbeschrankten Bahnübergang an der Straße "Am Katjedeep" im niedersächsischen Bunde. Wie Polizeisprecherin Svenia Temmen mitteilte, lief die 67-jährige Frau aus Bunde mit ihrem Hund spazieren, den sie an einer langen Leine führte. Der Vierbeiner lief voraus und blieb dann nach Zeugen...

