Debatte um Gebührenpflicht : Rundfunkbeitrag-Verweigerer im Gefängnis: #FreeGeorgThiel bewegt

Seit mehr als drei Monaten sitzt der 53-jährige Georg Thiel im Gefängnis in Münster. Sein Fall bewegt derzeit tausende Twitternutzer. Viele fordern seine Freilassung und ein Ende des umstrittenen Rundfunkbeitrags.

Münster | Mehr als 17.000 Tweets mit dem Hashtag #FreeGeorgThiel setzten Nutzer am Mittwoch innerhalb weniger Stunden ab. Dahinter steckt die Forderung, einen Mann freizulassen, der Ende Februar in die JVA in Münster eingesperrt wurde. Sein Vergehen: Seit 2013 hatte er keinen Rundfunkbeitrag (ehemals GEZ-Gebühren) gezahlt. WDR weist Thiels Bitte nach Freilas...

