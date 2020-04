Humor in Corona-Zeiten : Spanier verlagert Skiurlaub ins eigene Wohnzimmer

Mit einem lustigen Video zeigt Philipp Klein Herrero, dass man den Humor in Corona-Zeiten nicht verlieren darf.

von afp

05. April 2020, 09:11 Uhr

Madrid | Weil er wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Skiurlaub nicht mehr antreten konnte, hat ein Spanier die Skipiste kurzerhand in sein Wohnzimmer verlegt. "Ich hatte einen Geistesblitz an Kreativität", sagte der 28-jährige Philipp Klein Herrero der Nachrichtenagentur AFP. Das Ergebnis war dieses 57 Sekunden dauerndes Video namens "Freeride at home", das im Internet bereits mehrere tausend Mal angeklickt wurde.





Zuhause Skifahren

"An dem Tag, als Spanien eine Ausgangssperre für das ganze Land verhängte, hatte ich ein Busticket nach La Grave in Frankreich für eine Woche Skiurlaub mit meiner Familie", sagte Klein Herrero. Er habe das ganze Jahr auf die Reise gespart, alles sei vorbereitet gewesen, berichtete der Ingenieur beim spanischen Autohersteller Seat.

Mehr zum Thema:

"Ich hätte in diesen Bus steigen können, aber als ich sah, wie die Situation minütlich schlimmer wurde, dachte ich, dass es etwas unmoralisch sei, Skifahren zu gehen, während in Spanien die Menschen starben", sagte Klein-Herrero. Also habe er darüber nachgedacht, wie er skifahren könne, "ohne das Wohnzimmer zu verlassen", schrieb er bei der Veröffentlichung des Videos.

In dem Video erklimmt er schließlich einen schneebedeckten Berg aus weißen Laken und beginnt dann mit der Abfahrt – die in einem Aufprall mündet. "Bleibt sicher, bleibt zu Hause", heißt es am Ende des Videos.