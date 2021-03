Haarschnitt nach dem Lockdown : Friseure seit Mitternacht geöffnet: Auf diese Hygieneregeln müssen Sie achten

Die Friseursalons sind wieder geöffnet. Welche Hygieneregeln beim ersten Haarschnitt nach dem Lockdown gelten.

Berlin | Nach zweieinhalb Monaten dürfen bundesweit die Friseure wieder öffnen. So mancher wollte seine Kunden so früh wie möglich bedienen können und öffnete bereits um Mitternacht. So wie Henry Riehl aus Hamburg, der zwei Läden mit Namen "Stadtteil Friseur" be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.