Weihnachtsbaum wiederverwenden : Fünf Tipps, wie Sie Ihren Tannenbaum nachhaltig recyclen können

Was geschieht mit Ihrem Weihnachtsbaum, wenn er ausgedient hat? Fünf Tipps, wofür Sie alte Tannen im Januar nachhaltig recyceln können.

Berlin | Die Feiertage sind vorbei, die Festtagsstimmung ist vergangen. Wahrscheinlich wollen Sie Ihren Weihnachtsbaum einfach nur loswerden. Am Dreikönigstag, 6. Januar, schmeißen die meisten Menschen in Deutschland den Baum endgültig vor die Tür. Aber statt den einst so festlich geschmückten Tannenbaum zu entsorgen, können Sie ihn für verschiedene Zwecke wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.