Unfallfahrerin betrunken? : Fünfjähriger stirbt bei Autounfall auf der A5 in Hessen

Auf der A5 in Hessen ist es am Samstag zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Die mutmaßliche Unfallfahrerin soll betrunken gewesen sein.

von dpa

21. Oktober 2018, 09:36 Uhr

Bad Nauheim | Bei einem schweren Unfall auf einer Autobahn in Hessen ist ein fünf Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Seine zwei Geschwister und der 35-jährige Familienvater wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall auf der A5 kam es, als eine Frau nahe Bad Nauheim die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Laut Polizei soll sie betrunken gewesen sein. Ihr Fahrzeug streifte am Samstagabend den Wagen des Familienvaters, der mit voller Wucht in die Leitplanke krachte. Das fünfjährige Kind starb noch in den Trümmern. Seine zwei Jahre alte Schwester, sein vierjähriger Bruder und sein Vater kamen ins Krankenhaus. Die Verursacherin wurde auch in eine Klinik gebracht.